"Неприятно проигрывать, хотим побеждать. Что думаю о своей игре и критике в мой адрес? Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые", - сказал Рассказов.
Отметим, что в составе "Лестера" все четыре гола забил форвард Патсон Дака. У "Спартака" голы на счету нападающих Джордана Ларссона и Александра Соболева (дубль).
"Спартак", набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы C. "Лестер" имеет в активе четыре балла и пребывает на втором месте в таблице.
Источник: РБ Спорт
Канчельскис: сейчас все будут критиковать Рассказова, но он сыграл в силу своих возможностей
"Я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые". Рассказов - о своей игре в матче с "Лестером"
Защитник "Спартака" Николай Рассказов высказался о своей игре в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы с "Лестером" (3:4).
Фото: "Спартак"