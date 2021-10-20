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"Я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые". Рассказов - о своей игре в матче с "Лестером"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов высказался о своей игре в матче третьего тура групповой стадии Лиги Европы с "Лестером" (3:4).
Фото: "Спартак"
"Неприятно проигрывать, хотим побеждать. Что думаю о своей игре и критике в мой адрес? Я много пропустил. Были ошибки, мог сыграть лучше, но не получилось это сделать. Неприятно. Буду работать над ошибками, на этом жизнь не заканчивается. Много негатива, но я никого не убивал и не предавал. Не ошибаются только мертвые", - сказал Рассказов.

Отметим, что в составе "Лестера" все четыре гола забил форвард Патсон Дака. У "Спартака" голы на счету нападающих Джордана Ларссона и Александра Соболева (дубль).

"Спартак", набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы C. "Лестер" имеет в активе четыре балла и пребывает на втором месте в таблице.

Источник: РБ Спорт

Канчельскис: сейчас все будут критиковать Рассказова, но он сыграл в силу своих возможностей


Теги: Рассказов Спартак
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