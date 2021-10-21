- Так нельзя играть. Понятное дело, что любой защитник не должен упускать игрока за спину. Потому что если соперник принял мяч перед тобой, у тебя еще есть какие-то шансы. А когда он принимает у тебя за спиной, твоя позиция уже отыграна. И потом защитник бежит, догоняет - и зачем он падает в подкате, если на 90% этот мяч не достает? Это грубые ошибки, которых не имеют права допускать игроки не то что Премьер-лиги, а первого или второго дивизиона, - передает слова Гаджиева "Газета.Ru".
"Спартак" уступил на своем поле британскому "Лестеру" в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы со счетом 3:4. В составе английского клуба покер оформил замбийский нападающий Патсон Дака, который несколько раз воспользовался позиционными ошибками защитника красно-белых Николая Рассказова.
"Спартак" с 3 очками в 3 сыгранных матчах занимает третье место в турнирной таблице группы C, однако до окончания тура в ней должен состояться еще один матч - "Наполи" - "Легия", по итогам которого красно-белые могут переместиться на четвертую позицию в случае победы итальянского клуба.
"Грубые ошибки, которых не имеют права допускать даже игроки второго дивизиона". Гаджиев - о действиях Рассказова
Экс-главный тренер "Амкара" и "Анжи" Гаджи Гаджиев прокомментировал игру защитника "Спартака" Николая Рассказова в матче Лиги Европы против "Лестера".
Фото: ФК "Спартак"