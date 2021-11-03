Роджерс заявил, что ожидает сложного противостояния со "Спартаком". Также тренер отметил важность владения мячом для его команды.
"Для нас завтра будет тяжелая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому нужно свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка. Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, так что важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче - особенно в домашних", - заявил Роджерс.
Отметим, что встреча четвертого тура групповой стадии Лиги Европы "Лестер" - "Спартак" пройдет завтра, 4 ноября. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
Напомним, что в поединке третьего тура "Лестер" победил "Спартак" на выезде со счетом 4:3.
Источник: Чемпионат
Главный тренер "Лестера" Роджерс поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс высказался о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы со "Спартаком".
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