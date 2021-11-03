Матч в Англии пройдет завтра, 4 ноября. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Главным арбитром встречи будет рефери из Турции Халил Мелер.
"Это будет непростая игра. Мы знаем, чего ожидать – уже встречались дома: побеждали, старались, но в итоге проиграли 4:3. Возвращаемся с другой стратегией, главное - собраться и быть командой. Мы будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома", - сказал Мозес.
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес провел в текущем сезоне 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голевыми передачами. В общей сложности за "красно-белых" нигериец сыграл в 35 матчах, забил 4 гола и стал автором 7 результативных передач.
Источник: Чемпионат
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Мозес - о матче с "Лестером": будем стараться избегать глупых ошибок, которые совершали дома
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".
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