Напомним, что накануне "Спартак" победил "Наполи" дома в поединке пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Соболев оформил дубль в этой встрече.
Витория заявил, что это было лучшее выступление Соболева при нем. По словам тренера, форвард не только успешно реализовал голевые моменты, но и помогал партнерам своим активным движением.
"Это была лучшая игра Соболева при мне. Без пары потерь мяча могло быть лучше, но он отлично помогал впереди и отлично поддерживал в сложных моментах. Он всегда был угрозой для "Наполи". Также его активные движения давали свободу Мозесу и Игнатову при игре в их зонах", - сказал Витория.
Источник: Матч ТВ
Витория оценил игру Соболева в матче с "Наполи"
Главный тренер "Спартака" Руй Витория прокомментировал игру форварда команды Александра Соболева в матче с "Наполи" (2:1).
Фото: Reuters