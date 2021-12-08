Джикия отметил, что "Спартак" изучил "Легию" и знает, как нужно действовать в противостоянии с польской командой.
"Безусловно, мы готовились к "Легии". У нас было теоретическое занятие, и мы знаем, что делать на поле. Понятно, что не скажу деталей, но знаем, что делать в завтрашнем матче. Психология перед важными матчами? Безусловно, мы найдем слова, которые нужно сказать перед игрой", - заявил Джикия.
Отметим, что встреча "Легия" - "Спартак" пройдет завтра, 9 декабря, в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы.
"Спартак" набрал семь очков и располагается на втором месте в турнирной таблице группы C. "Легия" занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе польской команды шесть набранных очков.
Источник: Чемпионат
Джикия: мы знаем, что делать на поле в матче с "Легией"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о грядущем матче Лиги Европы с "Легией".
Фото: "Спартак"