Напомним, что по результатам жеребьевки соперником "Зенита" в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы стал "Бетис".
По словам Орлова, у команд равные шансы на выход в 1/8 финала. Также комментатор отметил, что бразильские игроки "Зенита" способны принести успех петербургскому коллективу.
"Нормальная жеребьевка - не страшно. "Бетис" - вторая команда в Севилье. Конечно, "Севилья" более именитая, но в нынешнем сезоне "Бетис" хорошо играет. Шансы на проход 50 на 50. Тем более у "Зенита" первый матч дома под крышей.
Сейчас в команде есть бразильцы, особенно Клаудиньо. Для них "Бетис"… Нам есть чем брать", - сказал Орлов.
Первый матч против "Бетиса" "Зенит" проведет на домашней арене. Встреча состоится 17 февраля. Ответный матч на поле "Бетиса" запланирован на 24 февраля.
Источник: Чемпионат
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"Нормальная жеребьевка - не страшно". Орлов - о попадании "Зенита" на "Бетис" в стыковых матчах Лиги Европы
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы для "Зенита".
Фото: РИА Новости