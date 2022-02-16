Чистяков, в частности, отметил, что у "Бетиса" хороший подбор игроков. По его словам, "Зениту" будет сложно в противостоянии с испанской командой.
"Я слежу за турнирной таблицей чемпионата Испании. Ну, там игроки, конечно, хорошие. Тот же Каналес впереди. Португалец этот, опорничек, Вильям Карвалью. То есть игроки там мирового уровня. Будет непросто. Ну и таблица Ла Лиги говорит сама за себя", - заявил Чистяков.
Отметим, что "Бетис" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Первый матч плей-офф Лиги Европы между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет сегодня, 17 февраля, на арене петербургской команды. Встреча начнется в 20.45 мск.
Источник: Известия
Чистяков: в составе "Бетиса" есть игроки мирового уровня. "Зениту" будет непросто
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о "Бетисе", с которым петербуржцы встретятся в плей-офф Лиги Европы.
Фото: "Зенит"