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Глеб: "Зенит" очень понравился в матче с "Бетисом". Дзюба здорово действовал в атаке

Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб прокомментировал поражение "Зенита" от "Бетиса" в матче Лиги Европы (2:3).
Фото: Global Look Press
Глеб отметил, что ему понравилась игра "Зенита". По его мнению, команда Сергея Семака показала зрелищный комбинационный футбол. Также Глеб выделил действия форварда петербуржцев Артема Дзюбы, забившего один из голов команды во встрече с "Бетисом".

"Конечно, необязательные ошибки были, которые привели к голам. А так, "Зенит", конечно, очень понравился, много моментов было голевых. Дзюба здорово впереди действовал, легионеры здорово себя проявили, получил удовольствие от этой игры. Жалко, конечно, что проиграли, в принципе хороший футбол показывали, атакующий, зрелищный, комбинационный", - сказал Глеб.

Отметим, что "Зенит" уступил "Бетису" на своем поле в первом стыковом матче за попадание в 1/8 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Испании 24 февраля.

Источник: ВсёПроСпорт


Теги: Глеб Зенит
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