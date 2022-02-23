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Кузяев не сыграет против "Бетиса"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев не сможет помочь команде в завтрашнем ответном стыковом матче Лиги Европы с "Бетисом".
Фото: ФК "Зенит"
Об этом РБ Спорт заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Ранее появилась информация, что Кузяев не занимается в общей группе "Зенита" перед матчем с "Бетисом".

"Существует ли вероятность, что Кузяев завтра сыграет? Нет", - сказал Медведев.

Ответный матч в Севилье состоится завтра, 24 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, в эту стадию еврокубка напрямую вышел московский "Спартак", который занял первое место в группе.

Первая игра, которая прошла в Санкт-Петербурге 17 февраля, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Бетиса".


Теги: Зенит Кузяев Бетис Медведев
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