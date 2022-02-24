Орлов призвал игроков "Зенита" показать мастерство в игре с "Бетисом". По его словам, футболисты петербургской команды должны хорошо себя проявить, чтобы обыграть соперника. В противном случае "Зениту" нужно будет существенно обновить состав, считает Орлов.
"Пускай ребята, которые играют за "Зенит", покажут мастерство. Они очень хорошо живут с точки зрения бытовой культуры, у них прекрасные контракты, всем обеспечены. Болельщик ждет, что они могут выступать на уровне. <...> Должны себя проявить. Если нет - надо менять полкоманды, не задумываясь", - сказал Орлов.
Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Бетис" победил "Зенит" на выезде со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Испании сегодня, 24 февраля. Начало матча запланировано на 23.00 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Орлов: шансов на выход "Зенита" в 1/8 финала Лиги Европы мало. Команда может рассчитывать только на чудо
Орлов: если игроки "Зенита" не проявят себя в матче с "Бетисом", надо менять полкоманды
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем ответном матче "Зенита" с "Бетисом" в плей-офф Лиги Европы.
Фото: РИА Новости