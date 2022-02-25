"Зенит", сыграв вничью с "Бетисом" в ответном матче плей-офф ЛЕ, выбыл из турнира. Встреча завершилась со счетом 0:0. В первой игре команда из Севильи победила петербуржцев со счетом 3:2.
Петржела отметил, что расстроен, поскольку "Зенит" качественно играл, но не сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Также он призвал не винить арбитров в неудовлетворительном для петербуржцев результате.
"Я расстроен тем, что "Зенит" играл в качественный футбол, но не прошел дальше. Правильно ли отменили гол? Не нужно винить судейство, оно тут ни при чем. Гол в ворота "Бетиса" был отменен правильно. Ерохин явно наступил защитнику на ногу. <...> Всегда нужно смотреть на свою игру, а не искать какие-то оправдания", - сказал Петржела.
Источник: Спорт-Экспресс
"Не нужно винить судейство, оно тут ни при чем". Петржела - о вылете "Зенита" из Лиги Европы
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на вылет команды из Лиги Европы.
Фото: "Зенит"