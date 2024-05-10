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Булыкин - о выходе "Аталанты" в финал Лиги Европы: здорово, что у Миранчука такое достижение

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу "Аталанты" в 1/2 финала Лиги Европы над "Марселем".
Фото: Getty Images
"Здорово, что у Миранчука такое достижение в карьере. Будет здорово, если ещё выиграет в финал, потому что серебряные медали не дают. Выиграть было бы круто. Участвовать в таких соревнованиях незабываемо. Желаю Миранчуку, чтобы он себя проявил и дал нам повод порадоваться, что россияне сейчас могут выиграть какой-то еврокубок", - заявил Булыкин.

Итальянская "Аталанта" разгромила французский "Марсель" в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и вышла в финал турнира. После ничейного исхода первого матча (1:1), во второй игре "бергамаски" отправили в ворота "Марселя" три безответных гола. Российский полузащитник Алексей Миранчук начинал матч на скамье запасных и появился на поле на 56-й минуте, заменив нападающего Джанлуку Сакамакку.

В финале второго по силе еврокубка "Аталанта" сыграет с леверкузенским "Байером". Подопечные Хаби Алонсо одолели во втором полуфинале другую итальянскую команду, "Рому". Финал пройдет в Дублине 22-го мая.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Булыкин Аталанта Алексей Миранчук
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