"К сожалению, мешали травмы, либо тренеры дальше предпочитали отдавать место другому футболисту. По каким-то своим причинам – им виднее, тренеры лучше меня знают состояние игроков, их готовность и возможности. Но я уверен, Виктор способен играть на очень хорошем уровне в любом российском клубе и в состоянии вернуться в сборную", - передает слова Минасова "Матч ТВ".
Напомним, что Васин перешел в ЦСКА в январе 2011 года из "Спартака" из Нальчика. Сделка обошлась "армейцам" в 700 тысяч евро. После 32-летний защитник дважды уходил в аренду - в "Мордовию" и "Уфу". За основную команду сборной России он провел 13 матчей и забил 2 гола.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Васин принял участие в 6-и матчах и отметился одной результативной передачей. Также на счету Виктора 3 игры в Лиге Европы. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Агент Васина: Виктор в состоянии вернуться в сборную
Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы защитника ЦСКА Виктора Васина, прокомментировал игровые ошибки футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
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