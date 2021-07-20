В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.
"Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры", - отмечает "Чемпионат".
Также сообщается, что Бердыев является резервным вариантом.
На данный момент Кунц занимает пост главного тренера молодежной сборной Германии. Под его руководством Бундестим дважды стала чемпионом Европы.
Напомним, бывший наставник российской национальной команды Станислав Черчесов покинул свой пост после неудачного чемпионата Европы-2020, при этом тренер отказался от неустойки за расторжение контракта.
У РФС осталось три варианта на пост главного тренера сборной России - два россиянина и иностранец
Российский футбольный союз в настоящее время выбирает тренера сборной России из трёх кандидатов.
Фото: Getty Images
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