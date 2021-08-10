Карпин сказал, что встреча с зенитовцами прошла в таком же формате, как и с другими кандидатами в национальную команду. Специалист отметил, что встречался с Далером Кузяевым, Андреем Мостовым, Вячеславом Караваевым и Артемом Дзюбой.
"Со всеми ребятами говорил около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему - час десять. Ничего сверхъестественного. Поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно.
Конфликт с Дзюбой исчерпан? Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет. Но это необходимо доказывать каждый день", - приводит слова Карпина РБ Спорт.
В конце июля Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и вступил в должность наставника сборной России. Соглашение рассчитано до декабря текущего года. Изначально планировалось, что Карпин будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове", но специалист принял решение покинуть клуб и сосредоточиться на сборной России.
Валерий Карпин рассказал о встрече с Дзюбой и другими зенитовцами в Санкт-Петербурге
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками "Зенита".
Фото: "Getty Images"
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