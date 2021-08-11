- Прежде всего - стабильная игра в чемпионате России и в еврокубках. Что для меня первое в игре вратаря? Голова. Вратарь может быть не очень техничным, его игра ногами может быть не идеальной, но психологическая устойчивость, умение концентрироваться и принимать правильные решения в стрессовых ситуациях - это самое важное, - приводит слова Кафанова ТАСС.
В последние три года прежний тренерский штаб сборной России под руководством Станислава Черчесова задействовал в качестве основных вратарей Андрея Лунева (ранее - "Зенит", сейчас - "Байер"), Маринато Гильерме ("Локомотив"), Антона Шунина ("Динамо"), Матвея Сафонова ("Краснодар"). Также привлекались в сборную, но не выходили на поле в официальных матчах Сослан Джанаев ("Сочи") и Юрий Дюпин ("Рубин").
Кафанов рассказал о критериях выбора вратарей в состав сборной России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какими критериями будет руководствоваться тренерский штаб национальной команды при отборе кандидатур голкиперов для вызова на сбор.
Фото: РПЛ
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