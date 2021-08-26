По информации источника, причиной такого решения стали проблемы с газоном на "Ак Барс Арене". Матч состоится 8 октября на другом российском стадионе, который предоставит более качественное покрытие поля.
Отмечается, что казанский "Рубин" продолжит принимать домашние игры Российской Премьер-Лиги на "Ак Барс Арене". Ближайший матч в Татарстане подопечные Леонида Слуцкого проведут 11 сентября с "Уралом" в рамках седьмого тура РПЛ.
Источник: "БИЗНЕС Online"
СМИ: матч Россия - Словакия в отборе к ЧМ-2022 не состоится в Казани из-за плохого качества газона
Матч отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии перенесен из Казани в другой российский город.
Фото: ФК "Рубин"
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