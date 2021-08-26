СМИ: матч Россия - Словакия в отборе к ЧМ-2022 не состоится в Казани из-за плохого качества газона

Матч отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии перенесен из Казани в другой российский город.

Фото: ФК "Рубин"