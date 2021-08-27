Как сообщает журналист Илья Казаков в своей колонке для "СЭ", начальник сборной России Сергей Куличенко попросил Жиркова больше не появляться на базе в Новогорске, где 38-летний футболист проходил реабилитацию после травмы, полученной в игре чемпионата Европы против Бельгии (0:3).
Жирков в настоящее время находится без клуба. Последней командой футболиста был "Зенит", за который Жирков выступал с 2016 по 2021 год.
За сборную России Жирков сыграл в 105 матчах, в которых забил два гола и отдал 11 голевых передач.
Источник: в сборной России попросили Жиркова больше не появляться на базе в Новогорске
Защитник Юрий Жирков больше не сможет восстанавливаться от травмы на базе в Новогорске.
Фото: РИА Новости
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