— Будем больше прессинговать, играть вперёд, играть на контратаках. Не будем играть от обороны. Думаю, вторым номером будем играть, встречать в центре. Третий номер — это автобус, первый — прессинг, — цитирует Жемалетдинова "Чемпионат".
Напомним, Жемалетдинов пропустит игру против сборной Хорватии из-за перебора желтых карточек. Футболист сможет принять участие в играх против Кипра и Мальты.
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Источник: полузащитник Хорватии Модрич не сыграет против сборной России
Жемалетдинов раскрыл секрет игры сборной России в ближайших матчах
Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов рассказал о тактике команды в ближайших матчах.
Фото: РИА Новости
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