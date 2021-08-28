— Дзюба? Артема нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет, — цитирует Кузяева "СЭ".
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал форварда "Зенита" Артема Дзюбу на сентябрьские матчи отборочного цикла к чемпионату мира 2022 году против Хорватии, Кипра и Мальты.
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Кузяев: Дзюба отвечал за атмосферу в сборной России. Чувствуется, что его нет
Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал отсутствие форварда Артема Дзюбы в команде.
Фото: Getty Images
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