— Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. В какой-то степени был даже удивлён вызову — если честно, не ожидал, — цитирует Сутормина "Матч ТВ".
27-летний Сутормин впервые был вызван в национальную сборную России. Он заменил травмированного защитника "Краснодара" Сергея Петрова.
В нынешнем сезоне Сутормин принял участие в шести матчах, забив два гола и отдав одну голевую передачу за "Зенит".
Сутормин вызван в сборную России вместо получившего травму Петрова
Сутормин вызван в сборную России вместо получившего травму Петрова
Сутормин прокомментировал свой вызов в сборную России
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин поделился эмоциями от первого вызова в сборную России.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!