Игнашевич отметил, что ждет победы от сборной России. Также он рассказал, кого считает сильнейшим форвардом национальной команды.
"От нашей сборной жду победы. Думаю, что ребята отдадут все силы, эмоции будут захлестывать. На первый план сейчас выходит результат, потому что игр не очень много в группе, каждый матч очень важен. Кто сейчас самый лучший нападающий сборной? Смолов", - сказал Игнашевич.
Отметим, что матч четвертого тура отборочного раунда ЧМ-2022 Россия - Хорватия пройдет сегодня, 1 сентября, в "Лужниках". Встреча начнется в 21.45 мск.
Источник: Sport24
Игнашевич поделился ожиданиями от матча Россия - Хорватия
Экс-игрок сборной России Сергей Игнашевич высказался о предстоящем матче национальной команды с Хорватией в квалификационном раунде ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
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