"Думаю, сегодня будет непросто против хорватов, даже учитывая, что не будет моего приятеля Модрича, но есть вера, что мы не проиграем. Возможно, будет голевая ничья", - сказал Павлюченко.
Отметим, что матч Россия - Хорватия пройдет сегодня, 1 сентября, в рамках четвертого тура отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча состоится в "Лужниках". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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Павлюченко: есть вера, что сборная России не проиграет Хорватии
Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Хорватией.
Фото: РИА Новости
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