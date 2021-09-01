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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
2 - 2
УкраинаЗавершен
Словения
21:45
СловакияНе начат
П1 2.01X 3.1П2 4.5
Россия
21:45
ХорватияНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Люксембург
21:45
АзербайджанНе начат
П1 2.12X 3.15П2 4
Португалия
21:45
ИрландияНе начат
П1 1.19X 6.8П2 18
Дания
21:45
ШотландияНе начат
П1 1.52X 4.2П2 7
Франция
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
П1 1.19X 7.4П2 16
Латвия
21:45
ГибралтарНе начат
П1 1.22X 6.4П2 16
Турция
21:45
ЧерногорияНе начат
П1 1.68X 4П2 5.2
Норвегия
21:45
НидерландыНе начат
П1 4.3X 3.65П2 1.88
Фарерские острова
21:45
ИзраильНе начат
П1 7.2X 4.7П2 1.45
Мальта
21:45
КипрНе начат
П1 3.75X 3П2 2.26
Молдова
21:45
АвстрияНе начат
П1 19X 7.6П2 1.17

Павлюченко: есть вера, что сборная России не проиграет Хорватии

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Хорватией.
Фото: РИА Новости
"Думаю, сегодня будет непросто против хорватов, даже учитывая, что не будет моего приятеля Модрича, но есть вера, что мы не проиграем. Возможно, будет голевая ничья", - сказал Павлюченко.

Отметим, что матч Россия - Хорватия пройдет сегодня, 1 сентября, в рамках четвертого тура отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча состоится в "Лужниках". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Павлюченко Сборная России
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