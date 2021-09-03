Карпин заявил, что в преддверии матча с Кипром наиболее ощутимы для сборной потери Марио Фернандеса и Алексея Ионова.
"Чувствительнее всего потери Марио и Ионова. Не стал бы говорить, что это травмы, скорее дискомфорт. После такой интенсивной игры, как с Хорватией такое случается. Рисковать здоровьем футболистов сейчас не можем", - заявил Карпин.
Отметим, что встреча отборочного раунда ЧМ-2022 Кипр - Россия пройдет завтра, 4 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
Ионов и Фернандес пропустят матч сборной России с Кипром
Карпин прокомментировал кадровые потери сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о кадровых потерях национальной команды.
Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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