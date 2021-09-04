— Заслуживает ли Дмитрий Баринов быть капитаном сборной России? Конечно. Вопрос лишь в том, как он ладит внутри коллектива. Важно то, как к нему относится этот коллектив, — цитирует Смородскую "РБ Спорт".
Пресс-служба сборной России объявила, что 24-летний Баринов выведет сборную России на матч против Кипра в качестве капитана команды. Для полузащитника эта игра станет девятой за национальную команду. В игре против Хорватии роль капитана исполнял защитник Георгий Джикия.
Матч Кипр — Россия начнется в 19:00 мск.
Смородская: Баринов заслуживает быть капитаном сборной России
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что полузащитник Дмитрий Баринов заслуживает быть капитаном в сборной России.
Фото: ФК "Локомотив"
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