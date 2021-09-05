— Замечательно сыграл Смолов, до сих пор не могу понять, почему он в такой форме не вышел в матче с Хорватией. Человек в такой форме может играть в любом матче и в любой роли, — цитирует Мацуева "СЭ".
31-летний Смолов ассистировал Александру Ерохину и Рифату Жемалетдинову в двух голах сборной России в ворота Кипра (2:0). Эти передачи стали для форварда первыми в составе национальной команды за 40 матчей. Также Смолов забил за команду 14 мячей.
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Мацуев: не могу понять, почему Смолов в такой форме не вышел в матче с Хорватией
Народный артист России Денис Мацуев не понимает, почему нападающий сборной России Федор Смолов не играл против Хорватии.
фото: личный архив Дениса Мацуева
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