- Карпин - молодец! Он решил две главные задачи: взял нужные очки и посмотрел в деле молодых игроков. Можно было выставить сразу всю молодежь, но где гарантия того, что был бы результат? Получилось очень гибкое сочетание результата и просмотра современного поколения футболистов, за которыми будущее, - передает слова Колоскова "СЭ".
Сборная России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина провела два матча отборочного турнира к Чемпионату мира-2022. Сыграв вничью с Хорватией (0:0) и победив на выезде Кипр (2:0), наша команда набрала в этих встречах 4 очка, не пропустила ни одного гола и вышла на первое место в квалификационной группе H, опередив Хорватию по разнице мячей. В этих двух матчах за сборную России дебютировали три молодых футболиста: 18-летний полузащитник Арсен Захарян, 23-летний крайний защитник Илья Самошников и 19-летний нападающий Константин Тюкавин.
Колосков: Карпин - молодец, взял нужные очки и посмотрел в деле молодых игроков
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итоги первых матчей сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
Фото: РПЛ
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