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Александр Емельяненко: Дзюба не делал погоды в сборной России

Боец MMA Александр Емельяненко поделился мнением об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России на сентябрьские матчи.
Фото: "Зенит"
Емельяненко заявил, что Дзюба не был ключевым игроком в сборной России.

"Правильно ли то, что Дзюбы нет в сборной? А он погоды там не делал. Сейчас наши в [отборочной] группе показывают неплохой результат. Сыграли 0:0 с хорватами, а потом выиграли. Сейчас команды [соперники] у них... Я так посмотрел - Мальта у них? Несерьезно. Они если у себя и играют в футбол, то только по выходным. А в остальное время отдыхают на море (улыбается)", - сказал Емельяненко.

Отметим, что ближайший матч в рамках отбора на ЧМ-2022 национальная команда России проведет сегодня, 7 сентября. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Мальтой. Игра пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве и начнется в 21.45 мск.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Дзюба Сборная России
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