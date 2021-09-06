Емельяненко заявил, что Дзюба не был ключевым игроком в сборной России.
"Правильно ли то, что Дзюбы нет в сборной? А он погоды там не делал. Сейчас наши в [отборочной] группе показывают неплохой результат. Сыграли 0:0 с хорватами, а потом выиграли. Сейчас команды [соперники] у них... Я так посмотрел - Мальта у них? Несерьезно. Они если у себя и играют в футбол, то только по выходным. А в остальное время отдыхают на море (улыбается)", - сказал Емельяненко.
Отметим, что ближайший матч в рамках отбора на ЧМ-2022 национальная команда России проведет сегодня, 7 сентября. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Мальтой. Игра пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве и начнется в 21.45 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Александр Емельяненко: Дзюба не делал погоды в сборной России
Боец MMA Александр Емельяненко поделился мнением об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России на сентябрьские матчи.
Фото: "Зенит"
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