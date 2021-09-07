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Гильерме: главное, что за три матча мы набрали семь очков. У нас был тяжелый график

Голкипер сборной России Гильерме прокомментировал победу над Мальтой в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 (2:0).
Фото: РИА Новости
Гильерме отметил, что считает прошедшие сборы успешными для национальной команды России. По его словам, главное - результат, которого команда добилась в трех сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.

"Я сейчас провел три игры за сборную - играл неплохо, старался. Считаю, что мы все вместе с командой хорошо провели сборы. Самое главное, что за три матча набрали семь очков. У нас был тяжелый график, даже не было времени, чтобы подготовить команду как требуется. Несмотря на много технических ошибок на поле, главное, что у ребят одна цель - биться и играть достойно", - сказал Гильерме.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Гильерме Сборная России
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