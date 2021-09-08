— Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
18-летний Захарян дебютировал за сборную России 1 сентября в поединке со сборной Хорватии (0:0). Также молодой полузащитник принял участие в игре против Мальты (2:0). Обе встречи прошли в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.
32-летний Мхитарян провел 90 матчей за сборную Армении, в которых забил 30 голов и и отдал 25 голевых передач.
Мхитарян — о выборе Захаряна сборной России: многие его критикуют, но он вырос в России
Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян высказался о решении хавбека Арсена Захаряна играть за сборную России.
Фото: Getty Images
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