Аленичев заявил, что Карпин принял правильное решение, не пригласив Дзюбу в сборную на сентябрьские матчи квалификационного этапа ЧМ-2022. По его словам, Артем в начале сезона показывал не лучшую игру.
"На мой взгляд, Валера принял абсолютно логичное решение. Во-первых, Артем на старте сезона выглядел не лучшим образом. Во-вторых, как следствие, перестал попадать в число первых одиннадцати в "Зените". Так что, выбрав Заболотного, Карпин все правильно сделал - как и в случае с неприглашением Соболева по схожим с Дзюбой причинам", - отметил Аленичев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Аленичев: Карпин принял абсолютно логичное решение, не вызвав Дзюбу в сборную
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать форварда "Зенита" Артема Дзюбу в национальную команду.
Фото: ТАСС
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