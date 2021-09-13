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Карпин - об уходе Фернандеса из сборной: решение не стало неожиданным для нас

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о решении защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.
Фото: РФС
"Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. И уже ближе к окончанию сбора Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, и поэтому решил сосредоточиться на матчах ЦСКА", - сказал Карпин.

По словам тренера сборной, штаб национальной команды с пониманием относится к такому решению футболиста.

Напомним, защитник Марио Фернандес принял решение завершить свою карьеру в национальной сборной России после четырех лет выступлений за нее. В футболке национальной команды он провел 33 официальных матча и еще 2 товарищеских, в этих встречах он сумел забить 5 голов. В составе сборной он сыграл на домашнем чемпионате мира-2018, где вместе с командой дошел до четвертьфинала, а всего на том турнире он принял участие в 5 матчах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.

На Евро-2020 Фернандес провел все три матча на групповой стадии, сыграв в общей сложности 206 минут. Результативными действиями он отметится не сумел.

Источник: РБК Спорт


Теги: Карпин Фернандес Сборная России
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