"Наш тренерский штаб на протяжении четырех лет работал с Марио. Все это время он абсолютно заслуженно был в сборной основным игроком и приносил команде огромную пользу.
Со своей стороны мы можем только поблагодарить Фернандеса за его самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России", - сказал Черчесов.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020. Под его руководством национальная команда не вышла в плей-офф континентального первенства, заняв последнее место в группе. 57-летний специалист возглавил сборную России в 2016 году.
В 2018 году на домашнем чемпионате мира россияне дошли до 1/4 финала, где уступили национальной команде Хорватии в серии пенальти. Фернандес стал автором одного из мячей сборной России в той встрече.
Источник: Sport24
Черчесов прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в национальной команде.
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