- Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной? Потому что не готов. Получит ли Артем приглашение в национальную команду, если проявит себя в "Зените"? Безусловно. Нет ли между нами личного конфликта? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма, - приводит слова Карпина "СЭ".
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин на свой первый сбор в качестве наставника национальной команды не вызвал 33-летнего форварда "Зенита" Артема Дзюбу. В текущем сезоне футболист сыграл в 9 матчах за клуб и не забил ни одного гола, записав на свой счет 4 результативные передачи.
Карпин: конфликт с Дзюбой есть, но это не влияет на вызов или невызов в сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о конфликте с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: РПЛ