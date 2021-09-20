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Кафанов рассказал, почему Максименко не получил вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие голкипера "Спартака" Александра Максименко в составе национальной команды на октябрьские матчи.
Фото: "Спартак"
Напомним, что Максименко был вызван в сборную на сентябрьские игры. Вместе с тем он не попал в расширенный список игроков национальной команды для подготовки к октябрьским матчам.

"Отсутствие Максименко и Песьякова? Разница между вратарями, которых вызвали в сентябре и сейчас, - незначительная. Есть большая группа ребят, которые играют стабильно. Они находятся в поле зрения сборной и тренерского штаба. На сейчас такой выбор показался более логичным. Выбирать было очень сложно", - сказал Кафанов.

Отметим, что в октябре сборная России примет сборную Словакии, а также сыграет на выезде с командой Словении. Обе встречи пройдут в рамках квалификационного этапа ЧМ-2022. Матч со Словакией состоится 8 октября, игра со Словенией - 11 октября.

Источник: Чемпионат

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Теги: Кафанов Сборная России Максименко Спартак
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