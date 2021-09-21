Напомним, вчера был оглашен расширенный список сборной России на октябрьские матчи со Словакией и Словенией.
"Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может", - сказал Дзюба.
Дзюба подчеркнул, что это не приостановка карьеры, все связано с конкретной ситуацией.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не был вызван на матчи национальной команды в сентябре. Форвард не был приглашен в сборную впервые с ноября 2020 года. За национальную команду Дзюба дебютировал в ноябре 2011 года. В общей сложности 33-летний форвард провел за национальную команду 55 матчей, в которых забил 30 голов и стал автором 16 результативных передач.
Накануне Дзюба оформил дубль в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги против "Рубина" (3:1). Форвард забил свои первые голы в сезоне-2021/22.
Источник: Матч ТВ
Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим матчам.
Фото: РПЛ