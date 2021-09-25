— В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно.
Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же, — цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
33-летний Дзюба попал в расширенный список сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против Словакии и Словении, однако сам отказался от вызова в команду, так как посчитал, что не готов "на 100%".
В сегодняшнем матче против "Крыльев Советов" Дзюба забил гол и отдал голевую передачу.
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Дзюба высказался по поводу ситуации со сборной России
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своем решении не ехать на сборы сборной России.
Фото: ФК "Зенит"