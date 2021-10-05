Напомним, что ранее Головин получил травму в матче чемпионата Франции с "Бордо" (3:0). Он сделал результативную передачу и забил гол в этой встрече, после чего получил повреждение и был заменен во втором тайме. Из-за травмы Александр пропустит октябрьские матчи сборной России в отборе на ЧМ-2022.
Семин отметил, что отсутствие Головина - большая потеря для национальной команды России. Вместе с тем тренерский штаб сборной придумает, кем заменить Александра, добавил Семин.
"Саша отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что он потихоньку набирает оптимальную форму. Получить травму всегда обидно в таком случае. Это очень большая потеря для сборной России. Головин - наш ведущий игрок, лидер на поле. Придется непросто без него, но Валера [Карпин] придумает, кем его заменить. Варианты есть", - сказал Семин.
Источник: Sport24
Официально: Головин не сыграет в октябрьских матчах сборной России
Семин: отсутствие Головина - очень большая потеря для сборной России. Это наш ведущий игрок, лидер на поле
Бывший наставник "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин заявил, что отсутствие полузащитника Александра Головина в составе сборной России станет серьезной потерей для национальной команды.
Фото: Twitter