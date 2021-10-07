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Карпин высказался о состоянии Макарова, Самошникова и Захаряна перед матчем со Словакией

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии некоторых игроков команды в преддверии матча со Словакией.
Фото: РИА Новости
В частности, Карпин рассказал о проблемах полузащитника Дениса Макарова. Также он сообщил, что полузащитник Арсен Захарян не испытывает проблем со здоровьем.

"Покинул ли Макаров расположение сборной? Он вчера на тренировке почувствовал забитость икроножной мышцы. Сделаем обследование и решим, останется ли он на игру со Словенией или нет. Что с Самошниковым? Посмотрим. Он с нами не провел еще ни минуты. Кадровые проблемы? Ну, с учетом кадровых проблем лучше я сыграю. Захарян? С ним всё хорошо", - сказал Карпин.

Отметим, что матч отборочного этапа ЧМ-2022 Россия - Словакия пройдет завтра, 8 октября, в Казани. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Карпин Сборная России
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