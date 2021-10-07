Карпин: доволен на 200 процентов тем, как игроки сборной России работают на тренировках

Карпин сообщил, что доволен работой игроков сборной России на тренировках. По его словам, команда выполнила на сборе все то, что планировалось сделать.
"На сборе что планировали, то и сделали. Как будут это понимать и исполнять футболисты - посмотрим завтра. То, как ребята работают и выглядят на тренировках, - доволен на 200%. Газон еще не успел посмотреть. Там Словакия тренируется", - заявил Карпин.
Отметим, что сборная России сыграет с командой Словакии завтра, 8 октября. Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани и начнется в 21.45 по московскому времени.
Источник: Матч ТВ
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Фото: РИА Новости