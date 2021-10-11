Напомним, Дзюба отказался от потенциального вызова в сборную России, сославшись на то, что не набрал оптимальную форму. До этого Артем был включен в расширенный состав национальной команды на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2022.
Хачатурянц отметил, что отказ Дзюбы от приглашения в сборную - личное дело футболиста.
"Не хочу говорить. Все говорят, что подвел команду? Это его личное дело", - сказал Хачатурянц.
Отметим, что накануне сборная России победила на выезде команду Словении со счетом 2:1 в матче восьмого тура квалификационного раунда ЧМ-2022.
Источник: Спорт-Экспресс
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Хачатурянц: отказ Дзюбы от вызова в сборную? Это его личное дело
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об отсутствии форварда "Зенита" Артема Дзюбы в составе сборной России.
Фото: ТАСС