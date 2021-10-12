Руководство "Ростова" планировало вернуть в клуб будущей зимой главного тренера сборной России Валерия Карпина, сообщают СМИ.
По данным источника, рассматривался вариант предложения экс-главному тренеру "Ростова", в начале августа 2021 года покинувшему желто-синих ради работы со сборной России, руководящей должности в клубе - например, вице-президента.
Напомним, что текущий контракт Валерия Карпина с РФС истекает в декабре 2021 года, но будет автоматически продлен до конца марта 2022 года в случае выхода сборной России в стыковые матчи. Под руководством Карпина сборная России набрала 13 очков в 5 матчах и гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе к Чемпионату мира-2022.
Источник: matchtv.ru
Сборная России гарантировала себе как минимум попадание в стыки отбора к ЧМ-2022. А как они устроены?
СМИ: "Ростов" хотел вернуть Карпина в клуб зимой на руководящую должность
По данным СМИ, руководство "Ростова" рассматривало вариант возвращения в клуб зимой 2021/2022 года главного тренера сборной России Валерия Карпина в качестве функционера.
Фото: ФК "Ростов"