"Сначала мы встретились в Питере. Он сказал: "Я готов, я хочу, все окей". Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: "На связи?" Он ответил: "Да, на связи". Я ему позвонил, говорю: "Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?" – "Нет, я не готов, мне надо набирать форму". Что здесь сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо", - сказал Карпин.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму.
В двух октябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 набрала 6 очков. Подопечные Карпина обыграли в Казани Словакию (1:0) и в Мариборе Словению (2:1). После 8-го тура россияне занимают первое место в группе H, имея в активе 19 очков. На два очка отстает сборная Хорватии, которая потеряла очки в домашнем матче со Словакией (2:2).
Источник: Чемпионат
"Не хочет - не надо". Карпин рассказал о беседе с Дзюбой про сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как приглашал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам.
Фото: ФК "Зенит"