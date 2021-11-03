Главный тренер команды Валерий Карпин не включил 33-летнего футболиста даже в расширенный список сборной.
— Если мы Хорватию обыграем, то напрямую выйдем на чемпионат мира. Заболотного я не очень котирую, он мне не импонирует. На этом месте я бы, конечно, предпочел увидеть Дзюбу, но, как я думаю, конфликт (между Дзюбой и Карпиным) продолжается, — рассказал Лещенко в интервью Eurostavka.
Дзюба вызывался Карпиным ранее, но отказался от приглашения. После этого наставник сообщил, что тренерский штаб сборной России даже не рассматривал футболиста на ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).
Непомнящий: Дзюба нужен сборной России сейчас, потому что он лучший
Лещенко: Заболотного я не очень котирую, предпочел бы увидеть в сборной России Дзюбу
Народный артист РСФСР Лев Лещенко высказался об отсутствии нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в заявке сборной России на матчи отборочного турнира к ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости