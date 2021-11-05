Напомним, 11 ноября сборная России в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" сыграет с командой Кипра, а через 3 дня в Сплите национальная команда встретится с Хорватией.
"8 игроков на желтых карточках. Как их уберечь до Хорватии? Опять вы про Хорватию. А нам надо думать о том, как обыграть Кипр. Скажу так: мы не будем ориентироваться на желтые карточки, будем ориентироваться на состояние игроков в конкретный момент. Очевидно, что игроки "Зенита", "Спартака", "Локомотива" проведут больше минут по сравнению с теми, чьи клубы не выступают в еврокубках", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, перед матчем с Кипром на желтых карточках "висят" 8 игроков сборной России: Федор Кудряшов, Алексей Сутормин, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Александр Ерохин и Федор Смолов.
Сборная России после 8-ми туров квалификационного турнира чемпионата мира-2022 года в Катаре занимает 1-е место в группе H, имея в активе 19 очков. На 2 очка от подопечных Карпина отстает Хорватия (17 очков). Россия гарантировала себе как минимум второе место в группе по итогам отбора на ЧМ-2022, которое дает право сыграть в плей-офф турнире за путевку на мундиаль. Напрямую на ЧМ-2022 попадут победители групп.
Карпин: 8 игроков сборной на желтых? Опять про Хорватию. А нам надо думать, как обыграть Кипр
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах национальной команды в отборочном турнире ЧМ-2022.
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