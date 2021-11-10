"Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные. Но, думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно", - сказал Гаврилов и интервью "Чемпионату".
Напомним, матч Россия - Кипр состоится завтра, 11 ноября, в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". С Хорватией подопечные Карпина сыграют 14 ноября в 17:00. Ранее стало известно, что сборной из-за травм не помогут Илья Самошников, Арсен Захарян и Рифат Жемалетдинов.
После 8 туров квалификации на ЧМ-2022 сборная России идет на первом месте в квартете Н. В активе подопечных Карпина 19 очков.
Гаврилов: Россия играет с каким-то мусором. Кипр мы переиграем, а хорваты нас прибьют
Экс-футболист сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал об ожиданиях в ближайших матчах отбора на ЧМ-2022 сборной России с Кипром и Хорватией.
Фото: РФС