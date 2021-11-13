"Для Хорватии это игра года. У нас хорошая команда, которая в последних матчах играет в классный футбол. Но Россия тоже отличная команда. Карпин улучшил в ней моральный дух, добавил храбрости и страсти. Это будет тяжёлый матч для нас. Не стоит забывать - Россию устраивает ничья", - цитирует Павичича "Чемпионат".
Напомним, матч Хорватия - Россия начнется в 17:00 мск. Игра пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
За тур до конца квалификации подопечные Карпина занимают первое место в группе H, набрав в 9 матчах 22 очка. Хорватия идет следом и отстает от России на 2 балла.
В предыдущем туре квалификации Россия на своем поле разгромила Кипр (6:0), а сборная Хорватии в гостях обыграла Мальту со счетом 7:1.
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Хорватский журналист: матч с Россией - игра года. Карпин добавил вам храбрости и страсти
Журналист хорватского издания Germanijak.hr Ведран Павичич поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия - Россия.