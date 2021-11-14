"Надо жребия дождаться. Но Карпину не позавидуешь. Даже у Черчесова состав на чемпионате мира был значительно сильнее. Теперь на чемпионат мира пытается пробиться масса совершенно средних футболистов. Игроков заметных, которые каждую игру могут проявить себя с лучшей стороны, нет", - приводит слова Ловчева "РБ Спорт".
Сборная России уступила Хорватии в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счетом 0:1. В свои ворота мяч срезал защитник Федор Кудряшов. Национальная команда теперь сыграет в стыковых матчах в марте следующего года.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Ловчев: Карпину не позавидуешь. На чемпионат мира пытается пробиться масса совершенно средних футболистов
Ветеран советского футбола Евгений Ловчев оценил шансы сборной России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 в Катаре.
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