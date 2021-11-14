— Все, вроде бы, сделали правильно. Организованно в обороне сыграли, на пределе своих возможностей. Единоборства выиграли, сняли.
Вроде бы все учли. Но вот Федину ошибку не учли, — рассказал Григорян в интервью Eurostavka.
Сборная России уступила сборной Хорватии в гостевом матче отбора к ЧМ-2022 года. Единственный мяч в матче забил Федор Кудряшов — защитник срезал мяч в свои ворота.
Команда Валерия Карпина в марте сыграет в стыковых матчах за право участия на турнире. Хорватия отправилась на мундиаль напрямую.
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Григорян: сборная России учла все, кроме ошибки Кудряшова
Российский специалист Александр Григорян оценил игру сборной России в матче с Хорватией (0:1).
Фото: Sportbox